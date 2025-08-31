Icon Menü
Unfälle: Sechs Verletzte nach Zusammenstoß bei Osterhofen

Unfälle

Sechs Verletzte nach Zusammenstoß bei Osterhofen

Schwerer Unfall in der Nacht: Zwei Autos stoßen zusammen, sechs Menschen werden verletzt. Die Feuerwehr befreit eingeklemmte mit schwerem Gerät.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Bei Osterhofen stoßen zwei Autos zusammen.
    Bei Osterhofen stoßen zwei Autos zusammen. Foto: -/Zema Medien/dpa

    Bei einem schweren Verkehrsunfall im Landkreis Deggenfeld sind sechs Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Zwei Autos waren nahe Osterhofen zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Das eine überschlug sich und kam auf dem Dach neben der Straße zum Liegen. In dem anderen Auto wurden mehrere Menschen eingeklemmt. Sie wurden laut Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit. Die Ursache des Unfalls ist noch unklar - ein Gutachter soll sie klären.

