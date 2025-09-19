Seniorin fährt mit Auto auf Gleise - Zug erfasst Wagen

Icon Menü
Unfälle

Im Bahnhof Heilsbronn gelangt eine Frau mit ihrem Wagen auf Gleise. Dank aufmerksamer Passanten kann das Schlimmste verhindert werden.
Von dpa
    Die Unfallursache war zunächst unklar. (Symbolbild)
    Die Unfallursache war zunächst unklar. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa

    Eine 89-Jährige ist mit ihrem Wagen im mittelfränkischen Heilsbronn auf Bahngleise gelangt und von Passanten vor einem herannahenden Güterzug gerettet worden. Die Frau wurde nach Polizeiangaben mindestens leicht verletzt, der Wagen durch die Kollision mit dem Zug beschädigt. Warum die Frau im Bahnhofsbereich auf die Gleise gelangte, war zunächst unklar. Der Bahnverkehr war zeitweise eingeschränkt.

