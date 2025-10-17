Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Unfälle: Seniorin stirbt nach Sturz aus elektrischem Krankenstuhl

Unfälle

Seniorin stirbt nach Sturz aus elektrischem Krankenstuhl

Nach einem Sturz mit einem elektrischen Krankenstuhl kehrt eine Seniorin zunächst nach Hause zurück. Doch der Vorfall hat Folgen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die 84-Jährige starb am Donnerstag im Krankenhaus. (Symbolbild)
    Die 84-Jährige starb am Donnerstag im Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Oliver Berg/dpa

    Eine Seniorin ist auf einer Straße in München aus ihrem elektrischen Krankenstuhl gestürzt und später gestorben - vermutlich an den Folgen des Sturzes. Warum die 84-Jährige Anfang Oktober stürzte, war zunächst unbekannt, wie die Polizei mitteilte.

    Die Seniorin kehrte nach ihrem Sturz demnach selbst in ihre Wohnung zurück. Drei Tage später habe ein Bekannter sie dort in einem schlechten körperlichen Zustand gefunden und den Rettungsdienst alarmiert. Am Donnerstag starb die Frau den Angaben zufolge im Krankenhaus. Die Polizei ermittelte und suchte nach Zeugen zum genauen Unfallhergang.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden