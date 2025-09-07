Verkehrsunfall bei Erlstätt: drei Menschen verletzt

Bei einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos im Landkreis Traunstein sind drei Menschen verletzt worden, zwei davon schwerer. Nach Angaben der Polizei wollte eine 24-jährige Autofahrerin in der Nacht zu Sonntag bei einer T-Kreuzung links abbiegen und übersah dabei das Auto einer 47-jährigen Autofahrerin.

Die 24-Jährige hatte mutmaßlich ohne zu bremsen versucht, abzubiegen, als sie seitlich gegen das kreuzende Auto der 47-Jährigen fuhr. Dabei soll sie auch ein Stoppschild missachtet haben. Wie die Polizei teilte, wurde die 47-Jährige mit ihrem Wagen durch die Kollision von der Fahrbahn auf eine Wiese geschleudert. Die 47-Jährige verletzte sich laut einem Sprecher der Polizei leicht, während die 24-Jährige und ihr gleichaltriger Beifahrer mittlere bis schwere Verletzungen erlitten.