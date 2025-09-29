Icon Menü
Unfall: 66-Jähriger stirbt bei Betriebsunfall mit Sattelzug

Unfall

66-Jähriger stirbt bei Betriebsunfall mit Sattelzug

Ein Arbeiter ist in Nürnberg verunglückt. Nach ersten Ermittlungen wurde er tödlich verletzt, als er einen Auflieger an eine Sattelzugmaschine anhängen wollte.
Von dpa
    Für den 66-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Er starb noch am Unfallort. (Symbolbild)
    Für den 66-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Er starb noch am Unfallort. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

    Ein 66 Jahre alter Mann ist bei einem Arbeitsunfall auf dem Gelände einer Nürnberger Firma tödlich verletzt worden. Die Reanimationsversuche eines Notarztes seien erfolglos geblieben, der Mann sei noch am Unfallort an seinen Verletzungen gestorben, teilte die Polizei mit. Der 66-Jährige war den Angaben zufolge zwischen einer Sattelzugmaschine und einem dazugehörigen Auflieger eingeklemmt worden. Nach ersten Ermittlungen soll er versucht haben, den Auflieger anzuhängen und sei deshalb unter den Lastwagen geklettert. Die Kriminalpolizei ermittelt.

