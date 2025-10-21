Baggerfahrer übersieht Kollegen und fährt ihm über den Fuß

Ein Baggerfahrer ist seinem Kollegen auf einer Baustelle in Rohrbach (Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm) über den Fuß gefahren. Der Mann rangierte rückwärts und sah seinen Kollegen nicht, der direkt hinter dem Bagger stand, wie die Polizei mitteilte. Der Kollege wurde mit Beinbrüchen in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den Baggerfahrer ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung.

