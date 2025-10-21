Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Unfall auf Baustelle: Baggerfahrer übersieht Kollegen und fährt ihm über den Fuß

Unfall auf Baustelle

Baggerfahrer übersieht Kollegen und fährt ihm über den Fuß

Ein Bauarbeiter rangiert rückwärts mit seinem Bagger. Seinen Kollegen sieht er dabei nicht. Für den Kollegen endet der Arbeitstag im Krankenhaus.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Der verletzte Mann muss ins Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild)
    Der verletzte Mann muss ins Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

    Ein Baggerfahrer ist seinem Kollegen auf einer Baustelle in Rohrbach (Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm) über den Fuß gefahren. Der Mann rangierte rückwärts und sah seinen Kollegen nicht, der direkt hinter dem Bagger stand, wie die Polizei mitteilte. Der Kollege wurde mit Beinbrüchen in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den Baggerfahrer ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden