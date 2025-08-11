Autobahn 92 nach Lkw-Unfall gesperrt

Nach einem Lkw-Unfall ist die Autobahn 92 bei Wörth an der Isar (Landkreis Landshut) in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der Kühllaster sei wegen eines geplatzten Reifens durch die Mittelleitplanke gekracht und rage nun in beide Fahrtrichtungen, sagte eine Polizeisprecherin. Der Lastwagen sei allein an dem Unfall beteiligt, verletzt wurde demnach niemand.

Der Verkehr wurde laut der Sprecherin zunächst über die Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Später waren einer Mitteilung zufolge noch die linken Spuren gesperrt. Die Bergungsarbeiten würden länger andauern, hieß es. Möglicherweise werde später eine Vollsperrung nötig sein.