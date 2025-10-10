Autofahrerin fährt in Gegenverkehr und wird eingeklemmt

Eine Autofahrerin ist beim Zusammenstoß mit einem Traktor bei Tussenhausen (Landkreis Unterallgäu) in ihrem Auto eingeklemmt worden. Die Feuerwehr ist vor Ort, um ihr zu helfen, wie die Polizei mitteilte.

Die Frau soll demnach eine Kolonne überholt haben und dann mit einem entgegenkommenden Traktor-Gespann zusammengestoßen sein. Zum Unfallzeitpunkt sei es nebelig mit Sichtweite unter 50 Metern gewesen, teilte die Polizei weiter mit. Unklar ist, ob es weitere Verletzte gibt.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagte für Freitag und Samstagmorgen in Bayern Nebel mit Sichtweiten von unter 150 Metern voraus.