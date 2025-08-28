Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Unfall bei Vilshofen gestern: Motorradfahrer tot - Biker nach Frontalzusammenstoß gestorben

Landkreis Passau

Frontalzusammenstoß im Landkreis Passau – Motorradfahrer tot

Auf einer Bundesstraße krachen ein Motorrad und ein Auto frontal zusammen. Ein Rettungshubschrauber kommt zum Einsatz, die Straße wird mehrere Stunden gesperrt.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Trotz Rettungshubschrauber kommt für diesen Motorradfahrer nach einem Frontalzusammenstoß jede Hilfe zu spät.
    Trotz Rettungshubschrauber kommt für diesen Motorradfahrer nach einem Frontalzusammenstoß jede Hilfe zu spät. Foto: Frank Hammerschmidt/dpa

    Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Auto ist ein Motorradfahrer auf einer Bundesstraße im Landkreis Passau tödlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen stieß der 20 Jahre alte Mann auf der Höhe von Vilshofen an der Donau mit dem Auto eines 27-Jährigen zusammen, wie die Polizei mitteilte. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.

    Rettungskräfte versuchten den Angaben zufolge, den Motorradfahrer zu reanimieren. Er starb jedoch noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer und sein 28 Jahre alter Beifahrer wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße 8 wurde für mehrere Stunden komplett gesperrt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden