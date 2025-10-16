Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Unfall: Frontalzusammenstoß beim Abbiegen – vier Verletzte

Unfall

Frontalzusammenstoß beim Abbiegen – vier Verletzte

Beim Abbiegen übersah ein Autofahrer ein entgegenkommendes Fahrzeug. Bei dem Unfall wurden vier Menschen, die Straße blieb für zwei Stunden gesperrt.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die vier Verletzten wurden in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. (Symbolbild)
    Die vier Verletzten wurden in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa

    Beim Linksabbiegen hat ein Autofahrer im Landkreis Eichstätt einen entgegenkommenden Wagen übersehen. Dieser rammte das Fahrzeug des 23-jährigen Linksabbiegers bei Wackerstein frontal; es wurde auf eine Verkehrsinsel geschleudert, wie die Polizei mitteilte. Die vier Insassen des entgegenkommenden Autos seien am Mittwochabend verletzt worden. Der 23-Jährige blieb unverletzt. Die Unfallstelle wurde für zwei Stunden gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von knapp 13.500 Euro.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden