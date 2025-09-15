A8 bei Augsburg nach Unfall gesperrt – Stau im Berufsverkehr

Während des morgendlichen Berufsverkehrs ist die Autobahn 8 bei Augsburg wegen eines Unfalls in Richtung München vorübergehend voll gesperrt worden. An dem Unfall bei Friedberg (Landkreis Aichach-Friedberg) seien vermutlich mehrere Fahrzeuge beteiligt, sagte ein Polizeisprecher. Ersten Erkenntnissen zufolge habe es mehrere Verletzte gegeben. Weitere Details gab es vorerst nicht.

Am frühen Vormittag wurde der Seitenstreifen für den Verkehr freigegeben. Die Polizei empfahl aber dennoch weiterhin, den Bereich großräumig zu umfahren. Bereits kurz nach dem Ausrücken der Einsatzkräfte war Polizeiangaben zufolge ein Stau entstanden. Der Verkehrsclub ADAC meldete zwischenzeitlich einen kilometerlangen Stau und einen Zeitverlust von einer Stunde. Voraussichtlich gegen Mittag sollen die Aufräumarbeiten laut Sprecher beendet und die Sperrung aufgehoben werden.