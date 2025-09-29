Icon Menü
Unfall im Morgengrauen: Zug überfährt Reh – Strecke in Franken kurzfristig gesperrt

Unfall im Morgengrauen

Zug überfährt Reh – Strecke in Franken kurzfristig gesperrt

Rehe, Hirsche und Wildschweine sind häufig in der Dämmerung unterwegs. Wenn die Tage im Herbst kürzer werden, steigt deswegen die Gefahr von Wildunfällen.
Von dpa
    Eine Kollision mit einem Reh hatte in Mittelfranken zu einer kurzzeitigen Sperrung der Bahnstrecke zwischen Emskirchen und Siegelsdorf zur Folge. (Symbolbild)
    Eine Kollision mit einem Reh hatte in Mittelfranken zu einer kurzzeitigen Sperrung der Bahnstrecke zwischen Emskirchen und Siegelsdorf zur Folge. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

    Wegen eines überfahrenen Rehs hat die Deutsche Bahn die Strecke zwischen Emskirchen und Siegelsdorf in Mittelfranken am Morgen kurzzeitig gesperrt. Der Lokführer stoppte den Zug nach der Kollision, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Nürnberg sagte. Die von der Bahn herbeigerufene Polizei stellte jedoch schnell fest, dass es sich um ein Reh handelte.

    Auf der Strecke verkehren unter anderem die Linie 6 der Nürnberger S-Bahn und der Regionalexpress Nürnberg - Würzburg. Die Bahn nahm den Betrieb auf der Strecke gegen halb sieben wieder auf, wie die DB Regio auf ihrer Webseite mitteilte.

