Traktor kippt um - Fahrer und Kind verletzt

Ein Traktorfahrer und sein fünf Jahre alter Mitfahrer sind bei einem Unfall in Marktheidenfeld (Landkreis Main-Spessart) verletzt worden - das Kind schwer. Der 42 Jahre alte Fahrer verlor am Samstagnachmittag die Kontrolle über das Fahrzeug, wie die Polizei mitteilte. Deshalb kippte der Traktor in einer Kurve zur Seite.

Das Kind wurde den Angaben zufolge mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Rettungskräfte brachten auch den Mann in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Mann alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizei 2,18 Promille.

Gegen den Fahrer wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkohol ermittelt. Er muss den Angaben nach mit dem Entzug seiner Fahrerlaubnis rechnen.