Unfall in Oberfranken: Laster verliert Ladung - Getränkekisten auf der Fahrbahn

Unfall in Oberfranken

Laster verliert Ladung - Getränkekisten auf der Fahrbahn

An einer Straßenkreuzung in Oberfranken rutschen Getränkekisten von einem Laster und verteilen sich auf der Fahrbahn. Nach Ansicht der Polizei hat der Fahrer die Ladung nicht ausreichend gesichert.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Wegen eines Getränkelasters, der nahe Hof seine Ladung verloren hatte, rückte die Polizei aus. (Symbolbild)
    Wegen eines Getränkelasters, der nahe Hof seine Ladung verloren hatte, rückte die Polizei aus. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

    Mehrere Getränkepaletten sind in Oberfranken von einem Laster gefallen und haben sich auf der Straße verteilt. Als der Transporter am Morgen von einer Staatsstraße auf die Bundesstraße 173 bei Köditz (Landkreis Hof) abgebogen sei, sei die aus Wasserflaschen und Saft bestehende Ladung heruntergefallen, sagte ein Polizeisprecher.

    Nach bisherigen Erkenntnissen seien die Paletten nicht ausreichend gesichert gewesen, hieß es. Einsatzkräfte von Straßenmeisterei und Technischem Hilfswerk beseitigten die Getränkekisten von der Fahrbahn. Die Ermittler schätzten den Schaden auf etwa 15.000 Euro.

