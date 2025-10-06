Laster verliert Ladung - Getränkekisten auf der Fahrbahn

Mehrere Getränkepaletten sind in Oberfranken von einem Laster gefallen und haben sich auf der Straße verteilt. Als der Transporter am Morgen von einer Staatsstraße auf die Bundesstraße 173 bei Köditz (Landkreis Hof) abgebogen sei, sei die aus Wasserflaschen und Saft bestehende Ladung heruntergefallen, sagte ein Polizeisprecher.

Nach bisherigen Erkenntnissen seien die Paletten nicht ausreichend gesichert gewesen, hieß es. Einsatzkräfte von Straßenmeisterei und Technischem Hilfswerk beseitigten die Getränkekisten von der Fahrbahn. Die Ermittler schätzten den Schaden auf etwa 15.000 Euro.