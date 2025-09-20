Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Unfall in Schwaben: Autofahrer prallt gegen Baum und wird tödlich verletzt

Unfall in Schwaben

Autofahrer prallt gegen Baum und wird tödlich verletzt

Auf einer Straße im Landkreis Günzburg verliert ein 56-Jähriger die Kontrolle über sein Fahrzeug. Bei dem Unfall ist ein Rettungshubschrauber im Einsatz.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Ein 56 Jahre alter Autofahrer fuhr im Landkreis Günzburg gegen einen Baum und wurde tödlich verletzt. (Symbolbild)
    Ein 56 Jahre alter Autofahrer fuhr im Landkreis Günzburg gegen einen Baum und wurde tödlich verletzt. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

    Ein 56 Jahre alter Autofahrer ist am Samstag bei einem Verkehrsunfall in Breitenthal (Landkreis Günzburg) ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war der Mann am Mittag von Nattenhausen in Richtung Seifertshofen unterwegs. Ohne Beteiligung eines anderen Fahrzeugs kam sein Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen einen Baum.

    Der Fahrer wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb er am Nachmittag an den Folgen seiner Verletzungen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden