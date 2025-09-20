Autofahrer prallt gegen Baum und wird tödlich verletzt

Ein 56 Jahre alter Autofahrer ist am Samstag bei einem Verkehrsunfall in Breitenthal (Landkreis Günzburg) ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war der Mann am Mittag von Nattenhausen in Richtung Seifertshofen unterwegs. Ohne Beteiligung eines anderen Fahrzeugs kam sein Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen einen Baum.

Der Fahrer wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb er am Nachmittag an den Folgen seiner Verletzungen.