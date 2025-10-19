Katze läuft vors Rad – Radfahrer schwer verletzt

Bei einem Unfall mit einer Katze hat sich ein Fahrradfahrer schwer verletzt. Das Tier lief dem Mann in Grünenbach (Landkreis Lindau) in sein Rad, wie die Polizei mitteilte. Dadurch sei der 59-Jährige am Samstag von seinem Fahrrad gestürzt und habe sich an der Hüfte schwer verletzt. Er kam demnach in ein Krankenhaus. Ob die Katze bei dem Unfall verletzt wurde, war einem Polizeisprecher nicht bekannt.

Katze Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Grünenbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis