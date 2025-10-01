Icon Menü
Unfall: Mann wird vom eigenen Auto überrollt und stirbt

Unfall

Mann wird vom eigenen Auto überrollt und stirbt

Ein Mann parkt sein Auto und steigt aus. Plötzlich rollt der Wagen los.
Von dpa
    Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild)
    Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

    Ein 75-Jähriger ist in Niederbayern von seinem eigenen Auto überrollt und tödlich verletzt worden. Der Mann hatte den Wagen nach Polizeiangaben am Dienstag in Haibach (Landkreis Straubing-Bogen) zu Hause abgestellt. Als er ausstieg, rollte das Auto bei leichtem Gefälle plötzlich los. Der Senior stürzte und wurde unter seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er starb noch an der Unfallstelle.

