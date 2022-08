Unfall mit Motorflugzeug in Günzburg: Schaden von 100.000 Euro

Bei einem missglückten Startversuch mit einem Motorflugzeug in Günzburg wurden zwei Menschen leicht verletzt. Der Schaden ist jedoch immens.

30.08.2022 | Stand: 18:14 Uhr

Bei einem missglückten Startversuch mit einem Motorflugzeug sind in Schwaben zwei Männer leicht verletzt worden. Aus ungeklärter Ursache sei die Maschine am Dienstagnachmittag über die Startbahn am Flugplatz in Günzburg hinausgeraten und in einem Maisfeld zum Stehen gekommen, teilte die Polizei mit.

Missglückter Startversuch mit einem Motorflugzeug: Maschine ist stark beschädigt

Der 71 Jahre alte Pilot und sein 65-jähriger Begleiter hätten selbst aus dem Flugzeug aussteigen und Hilfe rufen können. Die Maschine sei stark beschädigt, hieß es. Der Schaden dürfte sich auf rund 100.000 Euro belaufen. Die Ermittlungen zur Unglücksursache dauerten an.

