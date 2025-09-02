Icon Menü
Unfall: Motorradfahrer kommt von Straße ab und verunglückt tödlich

Unfall

Motorradfahrer kommt von Straße ab und verunglückt tödlich

In einer Kurve verliert ein Mann die Kontrolle über sein Motorrad und knallt gegen eine Schutzplanke. Er stirbt noch am Unfallort.
Von dpa
    Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall ums Leben gekommen. (Symbolbild)
    Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall ums Leben gekommen. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

    Ein 23 Jahre alter Motorradfahrer ist am späten Montagabend im Landkreis Fürth tödlich verunglückt. Nach Angaben der Polizei kam der Mann aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nahe Cadolzburg von der Straße ab und prallte gegen eine Schutzplanke. Er sei noch an der Unfallstelle gestorben. Zur Klärung der Unfallursache werde ein Gutachter hinzugezogen, so die Polizei. Die Straße sei zwischenzeitlich gesperrt gewesen, aber mittlerweile wieder befahrbar.

