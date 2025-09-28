Motorradfahrer überschlägt sich und stirbt

Ein 45 Jahre alter Motorradfahrer hat sich in Mittelfranken mit seinem Fahrzeug mehrfach überschlagen und ist an seinen Verletzungen gestorben. Der Mann kam nach einem Überholvorgang aus ungeklärter Ursache mit seiner Maschine von einer Straße im Landkreis Ansbach ab, wie die Polizei mitteilte.

Die Besatzung eines Rettungshubschraubers versuchte noch, den Mann zu reanimieren. Er erlitt jedoch so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb.