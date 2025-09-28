Icon Menü
Unfall

Motorradfahrer überschlägt sich und stirbt

Nach einem Überholmanöver verliert ein 45-Jähriger in Mittelfranken die Kontrolle über sein Motorrad. Jede Hilfe kommt zu spät.
Von dpa
    Für den Motorradfahrer kam selbst die schnelle Ankunft eines Rettungshubschraubers zu spät. (Symbolbild)
    Für den Motorradfahrer kam selbst die schnelle Ankunft eines Rettungshubschraubers zu spät. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

    Ein 45 Jahre alter Motorradfahrer hat sich in Mittelfranken mit seinem Fahrzeug mehrfach überschlagen und ist an seinen Verletzungen gestorben. Der Mann kam nach einem Überholvorgang aus ungeklärter Ursache mit seiner Maschine von einer Straße im Landkreis Ansbach ab, wie die Polizei mitteilte.

    Die Besatzung eines Rettungshubschraubers versuchte noch, den Mann zu reanimieren. Er erlitt jedoch so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb.

