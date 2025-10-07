Icon Menü
Unfall: Radler spannt Schirm beim Fahren auf und prallt gegen Auto

Unfall

Radler spannt Schirm beim Fahren auf und prallt gegen Auto

Ein 21-Jähriger ist in Schwaben auf dem Rad unterwegs, als es anfängt zu regnen. Der Versuch, sich vor den Tropfen zu schützen, endet im Heck eines Autos.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Ein Krankenwagen brachte den verletzten Radler ins Krankenhaus. (Symbolbild)
    Ein Krankenwagen brachte den verletzten Radler ins Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

    Ein Radfahrer ist beim Versuch, während der Fahrt einen Regenschirm aufzuspannen, in Schwaben gegen ein geparktes Auto geprallt. Der 21-Jährige habe die Heckscheibe durchbrochen und eine Schnittwunde am Hals erlitten, teilte die Polizei mit. Eine erste Untersuchung durch Rettungskräfte habe aber ergeben, dass der Mann nicht schwerer verletzt worden sei. Er wurde dennoch in ein Krankenhaus gebracht.

    Der 21-Jährige war demnach in Oberndorf am Lech (Landkreis Donau-Ries) radelnd auf einem Feldweg unterwegs, als es anfing zu regnen. Der Mann habe deshalb seinen Regenschirm aufspannen wollen und dabei das dort regelkonform geparkte Auto übersehen.

