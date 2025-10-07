Radler spannt Schirm beim Fahren auf und prallt gegen Auto

Ein Radfahrer ist beim Versuch, während der Fahrt einen Regenschirm aufzuspannen, in Schwaben gegen ein geparktes Auto geprallt. Der 21-Jährige habe die Heckscheibe durchbrochen und eine Schnittwunde am Hals erlitten, teilte die Polizei mit. Eine erste Untersuchung durch Rettungskräfte habe aber ergeben, dass der Mann nicht schwerer verletzt worden sei. Er wurde dennoch in ein Krankenhaus gebracht.

Der 21-Jährige war demnach in Oberndorf am Lech (Landkreis Donau-Ries) radelnd auf einem Feldweg unterwegs, als es anfing zu regnen. Der Mann habe deshalb seinen Regenschirm aufspannen wollen und dabei das dort regelkonform geparkte Auto übersehen.