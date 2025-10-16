In Brunnen nahe Staatskanzlei entdeckter Mann ist tot

Nach dem Fund eines Mannes in einem Brunnen vor dem Prinz-Carl-Palais in München nahe der Staatskanzlei ist der 53-Jährige im Krankenhaus gestorben. Das bestätigte das Polizeipräsidium München. Hinweise auf eine Straftat gebe es demnach bislang nicht. Die Ermittler gehen weiter von einem Unglücksfall aus.

Ein Passant hatte den leblosen Mann am späten Freitagabend im Wasser entdeckt. Einsatzkräfte der Feuerwehr zogen den 53-Jährigen aus dem Brunnen und begannen mit der Reanimation. Anschließend kam er in ein Krankenhaus.

Kripo ermittelt zu Hergang

Der Mann wurde in einem Becken mit Springbrunnen entdeckt. In das Becken wird der Köglmühlbach geleitet. Der kleine Seitenarm der Isar fließt direkt am Prinz-Carl-Palais vorbei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und prüft derzeit, wie der Mann in den Brunnen geraten konnte.