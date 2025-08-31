Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Unterfranken: Arbeiter stirbt bei Sturz aus fünf Metern Höhe

Unterfranken

Arbeiter stirbt bei Sturz aus fünf Metern Höhe

Ein Mann läuft in einem Betrieb in Aschaffenburg über einen metallenen Steg. Plötzlich löst sich eines der Gitter und der Mann fällt in die Tiefe.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Kripo ermittelt nach einem tödlichen Arbeitsunfall in Aschaffenburg zur genauen Ursache. (Symbolbild)
    Die Kripo ermittelt nach einem tödlichen Arbeitsunfall in Aschaffenburg zur genauen Ursache. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

    Bei einem Sturz aus fünf Metern Höhe ist ein Arbeiter in einem Sägewerk in Aschaffenburg ums Leben gekommen. Der 54-Jährige lief Polizeiangaben zufolge über einen Laufsteg aus Metallgittern in mehreren Metern Höhe, als sich eines der Gitter löste. Der Mann fiel daraufhin in die Tiefe. Er starb den Angaben nach noch vor Ort an seinen schweren Verletzungen.

    Weshalb sich das Gitter bei dem Vorfall am Samstagvormittag gelöst hatte, war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei ermittle nun zusammen mit der Berufsgenossenschaft und dem Gewerbeaufsichtsamt zur Unfallursache.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden