Unterfranken

Hoher Schaden nach Kellerbrand in Unterfranken

Unterfranken

Hoher Schaden nach Kellerbrand in Unterfranken

Im Keller eines Fitnessstudios bricht am Abend ein Feuer aus. Der Rauch richtet erheblichen Schaden an.
    Am späten Abend rückte die Feuerwehr zu einem Einsatz in Alzenau aus: Im Keller eines Fitnessstudios war ein Feuer ausgebrochen. (Symbolbild)
    Am späten Abend rückte die Feuerwehr zu einem Einsatz in Alzenau aus: Im Keller eines Fitnessstudios war ein Feuer ausgebrochen. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

    Beim Brand im Keller eines Fitnessstudios im Landkreis Aschaffenburg ist nach Schätzungen der Polizei ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Warum das Feuer in Alzenau am Mittwochabend ausbrach, war zunächst nicht bekannt, wie die Feuerwehr mitteilte.

    Der Rettungsdienst untersuchte vorsorglich zwei Menschen, die im Gebäude waren, als der Brand ausbrach. Sie waren den Angaben nach jedoch nicht verletzt worden. Die rund 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand demnach schnell löschen. Allerdings sei das Fitnessstudio im Erdgeschoss des Gebäudes wegen des starken Rauches erheblich beschädigt worden.

