Sportboot kentert in Schleuse auf dem Main

Ein Sportboot ist in einer Schleuse im Kreis Aschaffenburg auf dem Main gekentert. Das Heck des Bootes setzte Polizeiangaben zufolge auf eine Betonstufe auf, als das Wasser aus der Schleuse gelassen wurde, wie die Polizei mitteilte. Dabei sei das Boot gekippt und schließlich senkrecht im Wasser gestanden.

Ein 57-Jähriger und eine 50-Jährige kletterten laut Polizei über eine Leiter an Land. Ein 53-Jähriger sei zunächst ins Wasser gefallen, konnte sich dann aber ebenfalls retten. Die drei blieben laut Polizei unverletzt.

Die Feuerwehr band den Angaben nach ausgelaufene Betriebsstoffe. Zusammen mit Tauchern versuchten die Einsatzkräfte am Sonntag zunächst ohne Erfolg, das Boot zu bergen. Ein Schwimmkran sollte das Boot am nächsten Tag schließlich aus dem Wasser heben. Die Sportbootschleuse war nach dem Unfall zunächst gesperrt.