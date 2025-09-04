Icon Menü
Ursache unbekannt: Scheune fängt Feuer – mehrere Kühe sterben

Ursache unbekannt

Scheune fängt Feuer – mehrere Kühe sterben

In einer Scheune in Oberfranken bricht plötzlich ein Feuer aus. Für einige Tiere kommt jede Hilfe spät. Während der Löscharbeiten ist auch der Verkehr beeinträchtigt.
Von dpa
    Mehrere Kühe sind bei dem Brand gestorben. Einige Tiere hat die Feuerwehr aber retten können. (Symbolbild)
    Mehrere Kühe sind bei dem Brand gestorben. Einige Tiere hat die Feuerwehr aber retten können. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Mehrere Kühe sind bei einem Brand bei Naila (Landkreis Hof) gestorben. Die Scheune in Schottenhammer fing am frühen Morgen Feuer, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr löschte die Flammen und rettete einige Tiere aus dem Stall. Teile der Bundesstraße 173 zwischen Schwarzenbach am Wald und Naila waren während der Löscharbeiten für den Verkehr gesperrt. Warum der Brand in der Scheune ausbrach, ist derzeit noch unklar. Menschen seien nicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher.

