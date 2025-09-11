Vater schlägt Mann bei Jugendfußballspiel

Ein Vater hat bei einem Jugendfußballspiel seines Sohnes einen anderen Mann geschlagen. Während des Trainingsspiels ist der Sohn des beschuldigten Vaters gefoult worden, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin rastete der Vater demnach aus und stürmte auf den Platz in der Gemeinde Weißenbrunn (Landkreis Kronach). Er ging am Mittwoch den Trainer sowie den Vater des foulenden Kindes körperlich an und schlug einem von ihnen mit der Faust ins Gesicht. Zu diesem Zeitpunkt waren noch acht weitere Kinder auf dem Sportplatz. Die Polizei ermittelt nun gegen den Vater. Dieser fuhr nach dem Vorfall mit seinem Sohn im Auto davon.

