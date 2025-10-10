A92 wegen Bergung eines Lastwagens gesperrt

Nach einem Unfall muss die Autobahn 92 kurz vor der Anschlussstelle Landau an der Isar (Landkreis Dingolfing-Landau) in Fahrtrichtung München komplett gesperrt werden. Ein Lastwagen ist am Morgen von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Zur Bergung des Fahrzeugs werde ein größerer Kran benötigt. Autofahrer müssen die Autobahn an der Ausfahrt Wallersdorf-West verlassen und sollen der Umleitung U12 folgen.

