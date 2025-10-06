Auf der Autobahn: Frau rettet gestürzten Motorradfahrer

Ein junger Motorradfahrer verdankt dem schnellen Eingreifen einer Autofahrerin nach einem Unfall auf der Autobahn vermutlich sein Leben. Auf der A3 nahe Waldbrunn (Landkreis Würzburg) wechselte der 20-Jährige nach Polizeiangaben mit seiner Maschine so unvermittelt die Spur, dass die 35 Jahre alte Frau mit ihrem nachfolgenden Auto weder ausweichen noch bremsen konnte. Das Motorrad touchierte das Auto, der Fahrer stürzte und blieb auf dem Mittelstreifen liegen.

Die Autofahrerin erkannte demnach, dass der Mann wohl unter Schock stand und sich nicht selbst retten konnte. Sie sei deshalb «beherzt» zur Tat geschritten, hieß es von der Polizei, und habe den Mann von der Autobahn gezogen. Damit habe sie wohl das Schlimmste verhindert - denn gleich danach sei das auf der Fahrbahn liegende Motorrad von einem Kleintransporter erfasst worden. Alle Beteiligten blieben unverletzt.