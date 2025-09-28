Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Verkehr: Auto prallt mit rund 200 km/h gegen Leitplanke

Verkehr

Auto prallt mit rund 200 km/h gegen Leitplanke

Glück im Unglück: Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen bei sehr hoher Geschwindigkeit gegen eine Leitplanke geprallt. Ein Arzt wird an der Unfallstelle nicht benötigt.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. (Symbolbild)
    Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa

    Mit rund 200 Kilometern pro Stunde ist ein Auto auf der Autobahn 73 bei Bamberg gegen eine Leitplanke geprallt. Der Fahrer habe am Samstag eine Vollbremsung machen müssen, da ein Transporter vor ihm von der rechten auf die linke Spur gewechselt habe, sagte ein Sprecher der Polizei. Dabei habe der Mann die Kontrolle über seinen Wagen verloren.

    Der Autofahrer hatte Glück im Unglück: Er blieb laut Polizei unverletzt. Der Fahrer des Transportes sei - ohne anzuhalten - weitergefahren. Ob er den Unfall hinter sich überhaupt bemerkte, ist unklar.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden