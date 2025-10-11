Auto steckt unter Traktoranhänger fest: Frau schwer verletzt

Bei einem Zusammenstoß mit einem Traktoranhänger ist die vordere Hälfte eines Autos unter den Anhänger geraten und stecken geblieben. Die beiden jungen Insassen des Autos wurden verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der 60 Jahre alte Traktorfahrer sei mit dem Gespann nach links auf eine Straße in Aßling (Landkreis Ebersberg) abgebogen und habe einem 21-jährigen Autofahrer am Donnerstag die Vorfahrt genommen.

Die 18-jährige Beifahrerin des eingeklemmten Autos erlitt den Angaben zufolge schwere Verletzungen und wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 21 Jahre alte Fahrer wurde leicht verletzt. Laut Polizei konnten die beiden noch selbstständig aus ihrem Wagen aussteigen. Der Landwirt blieb unverletzt.