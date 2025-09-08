Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Verkehr: Lastwagenfahrer schaut Doku während der Fahrt

Verkehr

Lastwagenfahrer schaut Doku während der Fahrt

Polizisten kontrollieren auf der Autobahn einen Lastwagenfahrer. Dieser war während der Fahrt auf ungewöhnliche Weise beschäftigt.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Beamten hielten den Lastwagen für eine Kontrolle an. (Symbolbild)
    Die Beamten hielten den Lastwagen für eine Kontrolle an. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

    Ein Lastwagenfahrer hat sich auf der Autobahn 3 bei Passau während der Fahrt eine Dokumentation über Serienmörder auf seinem Laptop angesehen. Beamte der Verkehrspolizei kontrollierten den 27-Jährigen am frühen Sonntagmorgen, wie die Polizei mitteilte.

    Der Mann sei durch den Film abgelenkt gewesen und habe sich nicht auf den Verkehr konzentrieren können. Die Polizisten belehrten den Berufskraftfahrer den Angaben zufolge eindringlich und zeigten ihn wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung an.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden