Mann entdeckt Unfall und rettet 87-Jährigen

Stundenlang ist ein 87-Jähriger mit seinem Wagen in einem Graben in Oberfranken festgesessen, bis ein aufmerksamer Mann ihn fand und ihm vermutlich das Leben rettete. Sanitäter brachten den 87-Jährigen stark unterkühlt in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Der Graben sei rund fünf Meter von der Fahrbahn entfernt und schlecht einsehbar.

Den Angaben zufolge soll der Senior in der Nacht zu Samstag bei Grafengehaig (Landkreis Kulmbach) von der Straße abgekommen sein. Erst am Sonntagnachmittag fand der 56-Jährige den Mann.