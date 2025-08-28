Icon Menü
Verkehr: Mehrere Verletzte bei Zusammenstoß auf Bundesstraße

Verkehr

Mehrere Verletzte bei Zusammenstoß auf Bundesstraße

Nach einem Zusammenstoß bei Rieden am Forggensee laufen die Ermittlungen. Was die Polizei bisher zu dem Unfall sagt.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen des Unfalls. (Symbolbild)
    Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen des Unfalls. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

    Der Fahrer eines Autos ist bei einem Zusammenstoß mit einem Kleintransporter auf der Bundesstraße 16 bei Rieden am Forggensee (Landkreis Ostallgäu) schwer verletzt worden. In dem Auto sollen zudem zwei Kinder gesessen haben. Sie und die beiden Insassen des Transporters seien leicht und mittelschwer verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin.

    Der Autofahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Am Vormittag war die Bundesstraße wegen des Unfalls voll gesperrt. Warum es zu dem Unfall kam, werde nun ermittelt, so die Sprecherin.

