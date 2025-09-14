Icon Menü
Verkehr: Nach Frontalzusammenstoß ist B23 voll gesperrt

Verkehr

Nach Frontalzusammenstoß ist B23 voll gesperrt

Zwei Autos stoßen auf einer Bundesstraße frontal zusammen. Noch ist vieles unklar.
Von dpa
    Nach einem Unfall ist die Bundesstraße voll gesperrt. (Symbolbild)
    Nach einem Unfall ist die Bundesstraße voll gesperrt. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

    Drei Menschen wurden bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 23 bei Unterammergau (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) verletzt, zwei von ihnen schwer. Sie seien in den Fahrzeugen eingeklemmt gewesen und von Rettungskräften befreit worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Bundesstraße ist zwischen Wurmansau und Unterammergau in beide Richtungen voll gesperrt. Ein Gutachter ist den Angaben zufolge auf dem Weg zur Unfallstelle, um die genauen Hintergründe zu klären.

