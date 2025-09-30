Nächtliche Arbeiten stören Zugverkehr im Oktober

Wegen Bauarbeiten kommt es in mehreren Nächten im Oktober auf Zugstrecken zwischen München, Rosenheim und dem österreichischen Salzburg/Kufstein zu Fahrplanabweichungen und Ausfällen von Halten. Wie die Bayerische Regiobahn (BRB) mitteilte, fahren vom 7. bis 9. Oktober einzelne Verbindungen im Netz Chiemgau-Inntal den Halt München-Ost nicht an. Überdies müssen Fahrgäste mit weiteren Planänderungen rechnen.

In der Nacht vom 12. auf den 13. Oktober kommt es zudem bei einer Verbindung nachts zum Ausfall des Streckenabschnitts Traunstein – Salzburg Hbf. Die DB InfraGO AG führt die Bauarbeiten jeweils nachts durch.