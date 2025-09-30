Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Verkehr: Nächtliche Arbeiten stören Zugverkehr im Oktober

Verkehr

Nächtliche Arbeiten stören Zugverkehr im Oktober

Bauarbeiten sorgen für Einschränkungen im Bahnverkehr zwischen München, Rosenheim und Salzburg. Welche Verbindungen im Oktober nachts ausfallen und wann mit Planänderungen zu rechnen ist.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Einzelne Verbindungen im Netz Chiemgau-Inntal fahren vom 7. bis 9. Oktober den Halt München-Ost nicht an. (Symbolbild)
    Einzelne Verbindungen im Netz Chiemgau-Inntal fahren vom 7. bis 9. Oktober den Halt München-Ost nicht an. (Symbolbild) Foto: Matthias Balk/dpa

    Wegen Bauarbeiten kommt es in mehreren Nächten im Oktober auf Zugstrecken zwischen München, Rosenheim und dem österreichischen Salzburg/Kufstein zu Fahrplanabweichungen und Ausfällen von Halten. Wie die Bayerische Regiobahn (BRB) mitteilte, fahren vom 7. bis 9. Oktober einzelne Verbindungen im Netz Chiemgau-Inntal den Halt München-Ost nicht an. Überdies müssen Fahrgäste mit weiteren Planänderungen rechnen.

    In der Nacht vom 12. auf den 13. Oktober kommt es zudem bei einer Verbindung nachts zum Ausfall des Streckenabschnitts Traunstein – Salzburg Hbf. Die DB InfraGO AG führt die Bauarbeiten jeweils nachts durch.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden