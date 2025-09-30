Schulbus-Unfall vor Gymnasium: Zwei Schüler verletzt

Ein Schulbus ist vor einem Gymnasium in Weiden in der Oberpfalz auf einen anderen Schulbus aufgefahren. Dabei wurden zwei Schüler von Glassplittern leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Insgesamt sollen rund 60 Schüler in den beiden Bussen am Montag gesessen haben.

Laut Polizei stand ein Bus in einer Haltestelle vor einer Schule und wollte gerade losfahren, als ein zweiter Bus ebenfalls in die Bushaltestelle fuhr. Durch den Zusammenstoß zersplitterte eine Heckscheibe des vorderen Busses. Die Beamten schätzen den Schaden auf rund 15.000 Euro.