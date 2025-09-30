Icon Menü
Verkehr: Schulbus-Unfall vor Gymnasium: Zwei Schüler verletzt

Verkehr

Schulbus-Unfall vor Gymnasium: Zwei Schüler verletzt

Ein Schulbus steht am Mittag an einer Schule. Ein zweiter Bus fährt ebenfalls in die Haltestelle, bleibt aber nicht rechtzeitig stehen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Eine Heckscheibe splitterte bei dem Unfall mit zwei Schulbussen. (Symbolbild)
    Eine Heckscheibe splitterte bei dem Unfall mit zwei Schulbussen. (Symbolbild) Foto: Stefan Sauer/dpa

    Ein Schulbus ist vor einem Gymnasium in Weiden in der Oberpfalz auf einen anderen Schulbus aufgefahren. Dabei wurden zwei Schüler von Glassplittern leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Insgesamt sollen rund 60 Schüler in den beiden Bussen am Montag gesessen haben.

    Laut Polizei stand ein Bus in einer Haltestelle vor einer Schule und wollte gerade losfahren, als ein zweiter Bus ebenfalls in die Bushaltestelle fuhr. Durch den Zusammenstoß zersplitterte eine Heckscheibe des vorderen Busses. Die Beamten schätzen den Schaden auf rund 15.000 Euro.

