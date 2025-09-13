Sieben Jahre ohne Führerschein unterwegs

Sieben Jahre lang ist ein Mofafahrer ohne Führerschein unterwegs gewesen. Erst bei einer Polizeikontrolle am Freitag in Bodenwöhr (Landkreis Schwandorf) flog der 40-Jährige auf, wie die Polizei mitteilte. Zudem sei das Mofa getunt gewesen. Das Fahrzeug habe schneller fahren können, als es durfte.

Das Mofa stellten die Beamten zur genaueren Untersuchung sicher. Auf den 40-Jährigen komme nun eine Strafanzeige zu.