Verkehr: Unfall an Baustelle auf der A72 - Ein Verletzter

Verkehr

Unfall an Baustelle auf der A72 - Ein Verletzter

Autofahrer müssen sich auf der A72 Richtung Leipzig auf Einschränkungen einstellen. Kurz hinter der Landesgrenze von Bayern und Sachsen krachte ein Lkw in ein Baustellenfahrzeug.
Von dpa
    Der Lastwagenfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa

    Auf der A72 bei Weischlitz (Vogtlandkreis) ist ein Lkw in einen Schilderwagen gefahren, der dort eine Baustelle absicherte. Der Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall in den frühen Morgenstunden an der Anschlussstelle Pirk kurz hinter der Landesgrenze von Sachsen und Bayern leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Demnach war auf der A72 kurz nach dem Unfall noch eine Spur Richtung Leipzig frei. Inzwischen sei die ganze Fahrbahn für die Bergung gesperrt worden, hieß es.

