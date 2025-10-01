Icon Menü
Verkehrskontrolle: Transporter rast mit Tempo 140 statt 80 über Autobahn

Verkehrskontrolle

Transporter rast mit Tempo 140 statt 80 über Autobahn

Viel zu schnell fährt ein Mann mit einem Transporter über die Autobahn. Bei einer Verkehrskontrolle stellt die Polizei weitere Verstöße fest.
Von dpa
    Der Transporter fiel der Polizei wegen überhöhter Geschwindigkeit auf. (Symbolbild)
    Der Transporter fiel der Polizei wegen überhöhter Geschwindigkeit auf. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa

    Die Polizei hat einen Mann gestoppt, der mit einem Kleintransporter viel zu schnell auf der Autobahn 3 bei Aschaffenburg unterwegs war. Der Mann fuhr mit einer Geschwindigkeit von 140 Kilometern pro Stunde - statt der erlaubten 80, wie die Polizei mitteilte. Bei der Kontrolle am Montagnachmittag stellte sich heraus, dass das Fahrzeug seit Ende August wegen fehlender Pflichtversicherung zur Fahndung ausgeschrieben war.

    Außerdem fanden die Beamten den Angaben zufolge im Transporter einen Rucksack mit mehreren Messern, darunter ein Einhandmesser, eine Machete und ein weiteres Messer mit mehr als zwölf Zentimeter langer Klinge. Alle Waffen wurden sichergestellt und die Weiterfahrt unterbunden. Gegen den Mann laufen laut Polizei nun mehrere Strafverfahren.

