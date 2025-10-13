Schwerer Unfall: A3 in Richtung Regensburg voll gesperrt

Nach einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 3 im niederbayerischen Landkreis Deggendorf ist die Fahrtrichtung Regensburg derzeit voll gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen waren zwei Lastwagen und ein Auto an dem Unfall zwischen den Anschlussstellen Hengersberg und Deggendorf beteiligt, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Der Verkehr wird den Angaben zufolge über die Anschlussstelle Hengersberg umgeleitet. Einsatzkräfte der Polizei sind vor Ort, um den Unfall aufzunehmen. Weitere Details zum Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt.