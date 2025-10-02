Student vermisst - Bergwacht sucht erfolglos

Der seit mehreren Tagen verschwundene 26-Jährige in Passau wird weiterhin von den Behörden gesucht. Eine Suche der Bergwacht am Mittwoch blieb erfolglos, wie die Polizei mitteilte. Demnach hatten rund ein Dutzend Einsatzkräfte ein steiles und schwer einsehbares Gelände am Innufer abgesucht.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise geben können. Der 26-jährige Student sei nach einer Party in der Nacht zu Sonntag nicht mehr aufgetaucht. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Die Polizei und Rettungskräfte hätten unter anderem schon mit einem Hubschrauber und einer Drohne nach dem jungen Mann gesucht. Ein Unglücksfall könne nicht ausgeschlossen werden.