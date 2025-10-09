Vermisster Spaziergänger nach großem Sucheinsatz gefunden

Nachdem ein 69-Jähriger in der Oberpfalz nicht von einem Spaziergang zurückgekehrt war, ist er nach stundenlanger Suche wohlbehalten gefunden worden. Rund 180 Einsatzkräfte, Spürhunde, Drohnen und Hubschrauber suchten etwa zwölf Stunden lang nach dem Mann, wie die Polizei mitteilte. Angehörige hatten den 69-Jährigen am Mittwochabend in Eschlkam (Landkreis Cham) als vermisst gemeldet.

Im Laufe der Nacht seien auch zahlreiche Kräfte der Feuerwehr, des Bayerischen Roten Kreuz und der Bergwacht ausgerückt. Erst in den Morgenstunden nahm ein Hund die Spur des Vermissten auf. Sie führte die Einsatzkräfte in ein Waldstück entlang der tschechischen Grenze.

Flächensuchhunde und Rettungskräfte suchten das vier Quadratkilometer große Waldstück ab. Kurz nach Mittag konnte der vermisste Mann gefunden werden. Er sei orientierungslos und ohne Zeitgefühl entdeckt worden, aber körperlich wohlauf gewesen, teilte die Polizei mit. Vorsorglich sei er ins Krankenhaus gebracht worden.