Polizei räumt Gillamoos-Jahrmarkt wegen Unwetters

Wegen eines Gewitters wird der Gillamoos-Jahrmarkt im niederbayerischen Abensberg geräumt. Das bestätigte die Polizei auf dpa-Anfrage. Tausende Besucher mussten das Festgelände im Landkreis Kelheim kurz nach Start des fünftägigen Marktes verlassen. Die Räumung des Areals verläuft den Angaben zufolge bislang reibungslos.

Bereits tagsüber hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Unwettern gewarnt. Am Abend gab der DWD für den Landkreis Kelheim eine Unwetterwarnung der Stufe drei von vier heraus. Es wurde vor schwerem Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen gewarnt.

Der Gillamoos ist einer der größten und ältesten Jahrmärkte in Niederbayern. Auf der Facebook-Seite der Veranstalter hieß es: «Liebe Gillamoosbesucher, für heute müssen wir den Gillamoos aufgrund einer anstehenden Unwetterfront leider abbrechen. Bitte geht langsam und ruhig nach Hause.»

Am ersten Abend des Jahrmarktes sollte auch der österreichische Sänger DJ Ötzi auftreten. Wie «PNP.de» berichtete, wurde sein Auftritt kurz vor Beginn abgesagt.