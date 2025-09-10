Icon Menü
Supermarkt-Mitarbeiter tot in Kühlkammer gefunden

Tragischer Fund: Kollegen entdecken einen toten Mitarbeiter in der Kühlkammer eines Ladens in Oberfranken. Was über den Vorfall bekannt ist.
Von dpa
    Mitarbeiter verständigen die Polizei nach dem traurigen Fund. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

    Wegen eines medizinischen Notfalls ist ein Mitarbeiter eines Supermarkts in Oberfranken in der Kühlkammer zusammengebrochen und gestorben. Kollegen hätten den leblosen Körper des 59-Jährigen aus Thüringen am Montag in dem Laden in Bad Rodach nahe Coburg gefunden, sagte ein Polizeisprecher. Wie lange der Mann in der Kühlkammer gewesen war, konnte der Sprecher nicht sagen. Zuvor hatte die «Frankenpost» berichtet.

