Bayern-Profi Guerreiro erleidet Rippenblessur

Der FC Bayern bangt vor dem Start in die Champions-League-Saison um einen Einsatz von Raphaël Guerreiro. Der Allrounder erlitt im Bundesliga-Spiel gegen den Hamburger SV (5:0) eine Rippenverletzung. Trainer Vincent Kompany berichtete, dass sich der 31 Jahre alte Portugiese noch am Abend einer MRT-Untersuchung unterziehe. «Hoffentlich ist es nichts Ernstes», sagte der Coach.

Guerreiro war gegen den HSV zur Halbzeit beim Stand von 4:0 eingewechselt worden, musste nur rund 18 Minuten später aber schon wieder vom Platz. Die Bayern empfangen am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) zum Auftakt in der europäischen Fußball-Königsklasse den Club-Weltmeister FC Chelsea und dürften deutlich mehr gefordert werden als gegen klar unterlegene Hamburger.