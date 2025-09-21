Wetterumschwung bringt Regen und Abkühlung nach Bayern

Nachdem sich die Menschen in Bayern in den vergangenen Tagen über viel Sonne und sommerliche Temperaturen freuen durften, steht dem Freistaat nun ein Wetterumschwung bevor. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet vor allem in Franken mit ersten Schauern und Gewittern. Pünktlich zum kalendarischen Herbstanfang soll es ab Montag dann deutlich kühler, wolkiger und regnerischer werden.

Im Südosten Bayerns soll der Spätsommer zunächst noch ein wenig andauern. Dort soll sich bei 24 bis 29 Grad die Sonne zeigen. In Unterfranken ziehen laut DWD dagegen erste Schauer oder Gewitter auf, später seien auch in Schwaben und in den Nordosten hinein Gewitter mit Starkregen möglich. Örtlich könne es ab Sonntagabend bis Montagabend Dauerregen geben.

Am Montag sollte man dann wieder den Regenschirm bereithalten. Laut DWD ziehen dann wieder viele Wolken und verbreitet Regen über Bayern. Dabei kühlt es sich auf 10 bis 18 Grad ab. Am Dienstag und am Mittwoch klettern die Temperaturen auf maximal 16 Grad. Während es am Dienstag nur stellenweise nass wird und im Norden sogar etwas Sonne möglich ist, hält der Mittwoch den Wetterexperten zufolge dichte Wolken und viel Regen bereit.