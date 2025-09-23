Massenschlägerei nach Schiedsrichterpfiff - acht Verletzte

Eine Schiedsrichterentscheidung soll eine Massenschlägerei mit acht Verletzten bei einem Fußballspiel in Garching bei München verursacht haben. Als Erstes hätten sich die Spieler untereinander beleidigt und geschlagen, teilte die Polizei mit. Im weiteren Verlauf seien Ordner und Zuschauer dazu gekommen.

Als die Beamten ankamen, seien es 30 Menschen gewesen. Geschlagen habe sich da niemand mehr, die Stimmung sei jedoch aufgeheizt gewesen. Einige der Beteiligten hätten sich angeschrien, sagte ein Polizeisprecher.

Einer der verletzten Menschen wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie es hieß. Auf elf Beteiligte kommen nun Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung zu. Einzelheiten zu dem Vorfall müssen noch geklärt werden. Die Kripo ermittelt. Gespielt hatten die Zweitmannschaften des FC Harthof und des FC Hochbrück.