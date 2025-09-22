Icon Menü
Wem gehört sie?: Herrenlose Geburtstagstorte in Regensburg

Wem gehört sie?

Herrenlose Geburtstagstorte in Regensburg

Eine zweistöckige Torte, Bargeld und persönliche Fotos: Wer lässt so ein Geburtstagsgeschenk einfach in der Innenstadt stehen? Die Polizei rätselt.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Der Eigentümer kann das Geschenk bei der Polizei in Regensburg abholen. (Symbolbild)
    Der Eigentümer kann das Geschenk bei der Polizei in Regensburg abholen. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

    Eine herrenlose Geburtstagstorte hat ein Passant auf einem Tisch in der Regensburger Innenstadt gefunden. Der zweistöckigen Torte waren außerdem Bargeld, Getränkedosen und persönliche Fotos beigelegt, wie die Polizei mitteilte. Der Passant fand das Geschenk in der Nacht zum Samstag und meldete es einer Polizeistreife. Das Geschenk stand demnach schon länger unbeaufsichtigt auf dem Tisch. Die Polizei nahm das Fundstück zur Verwahrung mit.

