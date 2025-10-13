Wetter weiterhin trocken und mild - vereinzelt Frost

Zuerst Nebel und Wolken, danach kommt die Sonne raus. So soll das Wetter in Bayern laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in den nächsten Tagen werden. Nur in einzelnen Gemeinden ist in den Nächten mit Frost zu rechnen, sagte ein Meteorologe des DWD. «Örtlich kann es sein, dass die Menschen ihre Autoscheiben kratzen müssen. Das Thermometer wird dennoch Plusgrade anzeigen», so der Meteorologe weiter. Frostig wird es in der Nacht auf Dienstag allenfalls lokal in Ostbayern.

Stabile Wetterlage

Der Dienstag selbst beginnt nahezu identisch wie der Montag: Zuerst trüb und bewölkt, mit der Zeit klart es wieder auf und die Sonne zeigt sich. An den Alpen bleibt es teilweise auch den ganzen Tag nebelig. Die Höchstwerte bleiben stabil zwischen 11 und 16 Grad. In der Nacht kann es im Norden des Freistaats örtlich etwas regnen.

Auch am Mittwoch ist es am Morgen bewölkt und nebelig. Gerade im Süden gibt es im Laufe des Tages oft Sonne. Im Norden und Osten dagegen halten sich die Wolken hartnäckiger am Himmel. Die Höchsttemperaturen liegen wie schon an den Tagen zuvor bei 11 bis 15 Grad.